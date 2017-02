Expositie over ouderen en seksualiteit

DRACHTEN - Er is iets groots, iets wilds en rustigs gaande. Onder die titel - afkomstig uit een gedicht van Vasalis – organiseren ZuidOostZorg en Sûnenz in Drachten tot en met 11 april een expositie over ouderen, intimiteit en seksualiteit.

Curator Alie Lucas, fotograaf Inge Nicolaij en schrijver Adwin de Kluyver portretteren in deze tentoonstelling in woord en beeld het intieme leven van een generatie. Werk van Nederlandse dichters vult de foto's en verhalen - vol wellust, weemoed, verlangen en eenzaamheid - aan.

Tegelijk met deze expositie is in de tuin van Sûnenz het beeld Ons dagelijks brood van Natasja Bennink onthuld. Sculptuur en tentoonstelling benadrukken dat seks en intimiteit ook op latere leeftijd een belangrijk onderdeel zijn van de kwaliteit van leven. De tentoonstelling Er is iets groots, iets wilds en rustigs gaande is te zien tot en met 11 april in Sûnenz, Burg. Wuiteweg 140B Drachten.

Op zondag 12 maart vindt in het kader van deze expositie om 15.00 uur in Schouwburg De Lawei in Drachten een speciale vertoning plaats van de bekroonde Deense film Key House Mirror. Meer informatie over de randprogrammering vindt u op www.sunenz.nl.