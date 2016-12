Expositie Gerrit Terpstra in Grote Kerk Drachten

DRACHTEN - In de Grote Kerk in Drachten is tot en met 1 januari een bijzondere expositie van beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra uit Heeg te zien. Het is een expositie die om goed kijken vraagt.

De titel van de expositie is: watisnetis. En zo’n titel zegt al veel als je er even over nadenkt.

Gerrit Terpstra noemt het zelf: “Een ode aan het surrealisme.” Surrealisme wordt omschreven als: kunst waarin men probeert om de manier van uiten te laten zien, geleid door fantasie, zonder enige gecontroleerde ratio en los van morele waarden."

Kunstenaar maakt een nieuwe schepping

Terpstra vertelt verder: "Het komt vanuit je onderbewustzijn. Het is het openzetten van deuren, van je geest, van je mind, van jezelf, waardoor andere onvermoede dingen naar boven komen. Je bent vrij om toe te staan wat er komt, ongeacht de inhoud. En als je dat hebt toevertrouwd aan verf, kwast en doek kun je er 'dingen uit lezen'.

Het proces én wat eruit komt is zowel voor de kunstenaar als voor de kijker nieuw. De kunstenaar maakt een nieuwe schepping, een nieuwe creatie. De kijker schept in zijn kijken en denken nieuwe gedachten en ideeën. Hij of zij kan en mag er van alles in zien, een nieuwe werkelijkheid.” In adventstaal zou men kunnen zeggen: 'Wachten - verwachten - kome wat komt ....... Zie, er gaat iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, zie je het niet?' (Jesaja 43:18).



De schilderijenreeks die te zien is in de Grote Kerk, is het bekijken waard. Je moet 'ervoor gaan zitten', letterlijk. En er tijd voor nemen. Dan kun je van alles ontdekken en van alles zien op het doek: mensen, dieren, bomen, bloemen, water, aarde en lucht ontstaan uit elkaar en gaan weer in elkaar op. Heel 'de schepping komt tot leven'. Je kunt zien dat wat is niet is. In het Fries: 'watisnetis'. Het sluitstuk van de schepping en van scheppen is een prachtig drieluik.

In december zijn er op zaterdagen diverse om 16,00 uur activiteiten in de Grote Kerk. Die is dan open van 13.30 tot 17.00 uur.

3 december: Regina Ederveen speelt op de Keltische harp.

10 december: Zang door Sjoerdje Feenstra, Ina de Heer, Korry Kooy en Ankie Hofma.

17 december: Vrouwenkoor FFF onder leiding van Hendrikje van den Berg.

24 december: samen zingen.