Exclusieve Nederlandse hiphop-show in Iduna Drachten

DRACHTEN - Vrijdag 9 december is er en exclusieve Nederlandse show van hiphoppers in Iduna in Drachten. Om 20.00 uur gaat de zaal open, waarna The Snowgoons het podium betreden met Ill Bill en special guest Reef the Lost Cauze.

The Snowgoons zijn Hip Hop producers uit Duitsland, bestaande uit DJ Illegal, Sicknature, J.S. Kuster en Det Gunner. Ze brachten zes albums uit met onder andere M.O.P., Onyx, La Coka Nostra en vele anderen. Door de jaren heen werd de buzz rondom The Snowgoons steeds groter en genoten ze wereldwijde faam met hun authentieke, eclectische beats.



Voor deze exclusieve en enige live- show in Nederland komen Snowgoons DJ Illegal & Sicknature. Zij nemen niemand minder dan Ill Bill mee, de New Yorkse Hip Hop-veteraan. Hij is naast zijn solowerk, ook bekend van Non Phixion, La Coka Nostra en Heavy Metal Kings.



Als ‘special guest’ komt Reef the Lost Cauze mee uit Philadelphia. The Snowgoons brachten met hem het album Your Favourite MC uit. Reef the Lost Cauze is ook bekend van de underground rapgroepen Army of the Pharoahs en de Juju Mob. Deze show zal volledig in het teken staan van het nieuwe album 'Goon Bap’, wat op 12 december wordt uitgebracht. Ticketprijs: € 13,00 (voorverkoop) € 15,00 (deur).