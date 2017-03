Een vrijdagavond vol rockabilly in Iduna

DRACHTEN - Vrijdagavond 7 april is het weer tijd voor een nieuwe editie van Boppin’around Drachten. Poppodium Iduna verandert die avond in een epicentrum van petticoats en vetkuiven: een avond vol heerlijke rockabilly met live-shows van Juke Joint Jimmies en Roy P-Cat & The V8 Daddies en DJ Thunder Bee draait de heerlijkste dansbare plaatjes.

Het trio Juke Joint Jimmies maakt muziek zoals dat in de begindagen van de Rock ‘n’ Roll gebeurde. Deze liefhebbers van authentieke rockabilly en hillbilly zorgen er gegarandeerd voor dat je met je voetjes van de vloer gaat.



De formatie Roy P-Cat & The V8 Daddies is ontstaan uit een voorliefde voor Swing, Old Skool Rock ’n’ Roll, Rhythm & Blues, Rockabilly en Jump. Mix al die rootsvormen in een cocktailglas en je krijgt: Garage Swing! Honkende saxen, loeidiepe beats, honkytonk keys, double bass en een vuige gitaar.



Uit het leven gegrepen klassiekers aangevuld met eigen composities.

Kortom….gooi de heupen maar los bij de rockabilly, hillbilly, country en swing van deze onversneden en dampende rockabilly bands.

Locatie is Poppodium Iduna te Drachten, de deur gaat open om 20.00 uur, de muziek speelt vanaf 20.30 uur. Kaarten, verkrijgbaar bij de kassa, kosten € 5,00. www.iduna.nl