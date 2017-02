Een vak volgen op een hoger niveau

DRACHTEN - Een vak volgen op een hoger niveau? “Doen!” zeggen Linda Akkerman en Maaike de Wit van CSG Liudger, vmbo/mavo-locatie Splitting. Sinds de start van het schooljaar 2016-2017 biedt locatie Splitting de mogelijkheid om een vak op een hoger niveau te volgen.

Extra uitdaging voor het vak waar leerlingen goed in zijn. Maaike en Linda zijn derdejaars van de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en volgen sinds september het vak Engels op mavoniveau (vmbo-tl).

Linda: “We volgen het vak Engels samen met derdejaars mavo. In de tweede klas stond ik gemiddeld een 8 voor Engels en hoefde er geen moeite voor te doen.”

Maaike: “Ik haalde met weinig moeite minimaal een 7.5. Het grootste verschil is dat ik meer huiswerk heb voor Engels. Ik moet thuis dus iets meer doen. Het was even wennen in het begin van het schooljaar, maar het is goed te doen en ik krijg meer uitdaging.”

Het bieden van gelijke kansen aan kinderen staat hoog op de agenda van de politiek en vo-sector. “Kansengelijkheid betekent ook maatwerk” zegt Wytze Algra, locatiedirecteur van vmbo/mavo-locatie Splitting. “Iemand die instroomt op vmbo-kb, kan bepaalde vakken misschien wel op een hoger niveau doen. Door het volgen van een vak op een hoger niveau, krijgen leerlingen de kans en ruimte om uit te blinken waar ze goed in zijn.”