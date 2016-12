Drachtster Strúntocht

De Drachtster Strúntocht is een wandeltocht van ongeveer 8 a 9 kilometer door Drachten. Deze vindt plaats op vrijdagavond 9 december.





Met de Drachtster Strúntocht wil de organisatie de inwoners van Drachten en omgeving kennis laten maken met Drachten, de monumentale panden naast moderne architectuur, bedrijven, scholen, sport, cultuur, winkels, verborgen straten en de Drachtstervaart. “Het wordt een avond wandelen, ontdekken en beleven” aldus voorzitter Annagreet Bos.

Met medewerking van het bedrijfsleven, diverse sportclubs en kunstbeoefenaars uit Drachten en de regio zal Drachten volop in de spotlights komen te staan. Deelnemers krijgen de gelegenheid om binnen te kijken in instellingen en gebouwen waar men normaal niet in de gelegenheid is dit te doen. De organiserende partijen zijn trots op wat Drachten te bieden heeft. “Dat willen we aan iedereen laten zien; Drachten wil je meelopen”, aldus secretaris Douwe Halma.

Cultuur

Op de route treft u vermaak aan in de vorm van zang, dans, acts, cultuur en gedichten. U kunt onder andere optredens verwachten van Top Secreet, de Four Flutes, Big Band Drachten, Solid Sounds, Shanty Koor De Peije Sjongers, Muziektheater Tinto, Mannenzangvereniging Beetsterzwaag, Michiel Wals en Justus Werle.

Op de website (www.struntocht.nl) en op de Facebookpagina wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht. Ook kunnen de deelnemers rekenen op een sfeervolle ambiance omdat de route op markante wijze zal worden uitgelicht. “Het wordt een avond vol beleving!"

De tocht eindigt met een slotfeest in de foyer van schouwburg de Lawei, alwaar de wandelaars op een ludieke manier binnen zullen komen en onder het genot van een hapje en drankje nog even kunnen napraten en genieten van de eerste Drachtster Strüntocht.

Kaarten kopen

Kaarten kopen voor dit prachtige evenement kan nog steeds. U koopt ze gemakkelijk online via www.struntocht.nl. De reguliere prijs bedraagt € 10,- exclusief administratiekosten. Op de dag zelf kunt u enkel nog kaarten kopen aan de start. De prijs bedraagt dan € 12,50 per kaart.

Door het organiseren van de Drachtster Strúntocht wil de stichting geld inzamelen om dit jaar aan het gehandicapte kind in- en om Drachten middelen te kunnen schenken die niet uit de regulier daarvoor bedoelde budgetten kunnen komen en toch dringend noodzakelijk zijn.

Uitgaande van een succesvol evenement is het idee om er een wederkerend karakter aan te geven, waarbij bij iedere editie andere pareltjes van Drachten in de spotlights komen te staan.