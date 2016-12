Kom op zondag 18 december naar de Kerst Inn @Bethel

DRACHTEN - Ook dit jaar opent Bethel weer zijn deuren voor iedereen die op een bijzondere manier kerst wil vieren. Tijdens een theatervoorstelling zal het kerstverhaal, met als thema ‘De troon van de koning’, worden verteld.

Klaas van Kruistum, (Wie is de mol? en Checkpoint), zal geïnterviewd worden en de kleurrijke Joykids zullen het interview omkleden met kerstliederen. Ook zijn er optredens van de band SERA (Giels Talentenshow) en zijn er dansvoorstellingen van het Salvation Dance Centre.



Maar er is meer! In het kinderparadijs kan je creatief aan de slag. Als je een rebus maakt krijg je een leuk presentje en in de herberg zijn kerstproducten en heerlijke versnaperingen.

Op 23 en 24 december zijn de traditionele kerstnachtdiensten voor tieners/jongeren en volwassenen, om 19.00 en 22.00 uur (er is dan geen crèche of kinderoppas). En op 25 december is een speciale kerstochtenddienst voor het hele gezin om 9.30 en 12.00 uur. Kijk voor meer info op: www.bethel.nl/kerst.