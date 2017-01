Douwe Draaisma te gast bij de SLAS

DRACHTEN - Douwe Draaisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de universiteit van Groningen, komt op 1 febuari 2017 bij de SLAS een lezing geven over zijn nieuwste boek 'Als mijn geheugen mij niet bedriegt'. Hij schreef al vele boeken over het geheugen, herinneringen, angsten en verlangens. Douwe Draaisma is in staat om weten en schrijven op een goede manier te combineren.

Iedereen krijgt met het geheugen te maken of je jong bent of oud. Je vraagt je af: "Als wij ouder worden, zijn we dan andere mensen? Kloppen onze herinneringen wel? Waarom geven we op dezelfde vraag over ons verleden 30 jaar later een ander antwoord?"

Doolhof van de tijd

De auteur Douwe Draaisma is onze gids in geheugen, herinnering en dwaalwegen in het doolhof van de tijd. Hij kan zin en onzin scheiden. Wat doet het met je herinnering, als je pas op oudere leeftijd te horen krijgt, dat je een andere biologische vader hebt, dan dat je altijd dacht? En wat gebeurt er met je in je geheugen als je komt te weten dat je jaren achtereen bedrogen bent door je echtgenoot?

Vreemd geheugen

Soms zijn de ervaringen zo ingrijpend, dat ze je niet alleen een andere toekomst geven, maar ook een ander verleden. Wat betekent het, als je de betrouwbaarheid van de herinneringen gaat herzien? En gaat het daar wel om?

Reserven

Als u nieuwsgierig bent geworden of zelf ook antwoord op vragen zoekt, kom dan naar De Brede School in de Drait in Drachten, adres: Flevo 186 - 194. Reserveren kan via www.slas.nl