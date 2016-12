De film 'Carol' draait vrijdag 9 december in Wergea

WERGEA - Lesbisch kon je in de jaren vijftig niet zijn. Je was hetero of je was alleen. Het was alsof ze een taal moesten vinden die nog niet bestond, zei regisseur Todd Haynes over de ontluikende liefde tussen twee vrouwen. In Filmkafé Bagdad in Wergea draait vrijdagavond 9 december de film Carol.

Carol vertelt het verhaal van een lesbische relatie in het Amerika van begin jaren vijftig, de tijd van de oorlog in Korea en de heksenjacht op communisten. Cate Blanchett speelt de titelheld, een dame uit de hogere middenklasse van New York die gevangen zit in een liefdeloos huwelijk. Wanneer de vriendschap met de muizige winkelbediende Therese (Rooney Mara (bekend van de titelrol uit de Amerikaanse remake van The Girl with the Dragon Tattoo) uitgroeit tot een liefdesrelatie, slaat de man des huizes (Kyle Chandler) op tilt. Carol dreigt alles te verliezen: kind, huis, reputatie, vriendin. Ze maakt echter een morele keuze en wint de liefde.



Van het verbluffende openingsshot tot het triomfantelijke slotbeeld weet Carol twee uur lang te betoveren. De film is gebaseerd op het verhaal wat in 1952 onder pseudoniem gepubliceerd is door de Amerikaanse schrijfster Patricia Highsmith onder de titel The Price of Salt.

De film begint om 20.30 uur, in Us Doarpshûs aan de Nieuwe Weg 5 in Wergea. Entree € 7.50 (incl. kopje koffie/thee)