Vanaf 13 maart te bewonderen in De Bios Drachten

De Bios Drachten presenteert ‘Licht en Leven’

DRACHTEN - De nieuwe natuurfilm ‘Licht en Leven’ vertelt een uniek verhaal over de natuurlijke ontwikkeling in het beekdal van het Koningsdiep.

Het is een uniek en rijk natuurgebied dat vele natuurschatten verborgen houdt. Het klimaat is belangrijk, het speelt in op de natuur. Droogte, stormen en onzekere winters: de natuur moet de elementen doorstaan. De krachten van de zon spelen een grote rol, beïnvloed door weer en wind.

In een tijd van 70 minuten volgt de kijker de ontwikkeling van het leven. Vier seizoenen lang van lente tot lente kijk je mee in het leven van verschillende dieren. Alles werkt met elkaar samen. De een kan niet zonder de ander. Daar draait de film uiteindelijk om. Want de zon, de natuur en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.



Maandag 13 maart draait de film om 16.00 uur, dinsdag 14 maart om 20.00 uur, maandag 20 maart om 16.00 uur en dinsdag 21 maart om 20.00 uur.



Reserveren is mogelijk vanaf 6 maart en kan via 0512 543806 of via de website www.biosdrachten.nl. Een ticket kost € 6,50, inclusief koffie of thee.



Kijk voor meer informatie over de film op www.biosdrachten.nl en www.naturescenes.nl