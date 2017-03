De Bios Drachten: in april open voor zorgwerkers

DRACHTEN - Wegens de grote belangstelling voor Het Doet Zo Zeer vanuit de zorgsector verruimt De Bios Drachten ook in de maand april haar openingstijden. De bioscoop biedt zorgwerkers, maar ook mantelzorgers de mogelijkheid om de documentaire buiten reguliere openingstijden te zien.

Door ook in april de openingstijden te verruimen, hoopt de bioscoop zorgwerkers die in de maand maart waren verhinderd een nieuwe kans te bieden deze bijzondere documentaire van Heleen van Royen te bekijken. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag opent De Bios Drachten op aanvraag ’s ochtends haar deuren. Dit met uitzondering van Tweede Paasdag en de meivakantie. Aan deze speciale ochtendvertoningen is geen minimumaantal personen verbonden.

In Het Doet Zo Zeer schetst Heleen van Royen een portret van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. In een periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed. Het Doet Zo Zeer is nu te zien in De Bios Drachten.

Aanmelden voor een ochtendvoorstelling kan uitsluitend via marketing@biosdrachten.nl en kan tot uiterlijk twee (werk)dagen van te voren worden doorgegeven. Aanmelden voor een reguliere vertoning kan telefonisch via 0512-543806.