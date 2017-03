Ben Vieberink wil waardig afscheid oude Ambachtsschool

DRACHTEN - "Hoe mooi zou het zijn om voor de allerlaatste keer een uitbundig feest te geven in de oude Ambachtsschool in Drachten?" bedacht Ben Vieberink zich tijdens de voorbereidingen voor het feest dat hij op 8 april organiseert.

De kostuumparty Mascerade Venezia staat gepland in Locatie Drift, maar Vieberink vindt dat Drachten het verdient om op een waardige manier afscheid te nemen van de karakteristieke oude school. Er loopt een aanvraag bij de gemeente.

Vieberink staat in Drachten bekend als creatieve geest en heeft een persoonlijke band met de oude Ambachtsschool. "De school staat vlak achter Locatie Drift waar ik woon en werk. Bovendien speelden we twee jaar geleden de voorstelling De Gymzaal, waarbij het publiek helemaal door het gebouw werd geleid. Na acht uitverkochte voorstellingen en de mooie herinneringen die daar liggen gaat de sloop me echt aan het hart."

voordat de sloophamer de oude school neerhaalt wil Vieberink met allure afscheid nemen. Mascerade Venezia is een uitbundige kostuumparty in Venetiaanse stijl, compleet met gratis drank, hapjes, entertainment en clubmuziek van DJ Erik Boog.

"Het beslissende woord is nu aan de gemeente", zegt Vieberink. Waar Mascerade Venezia uiteindelijk ook gehouden gaat worden, Vieberink is ervan overtuigd dat het een ongekend feest met allure wordt dat z’n weerga niet kent in Drachten en omgeving.

Mascerade Venezia - feest met allure in Drachten, zaterdag 8 april 21.00 uur. Kaarten: €50,- Kostuum verplicht. www.locatiedrift.nl