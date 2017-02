Bazuin Oenkerk viert dubbel jubileum tijdens concert in Lawei

DRACHTEN - Zaterdag 11 februari vindt in de Lawei in Drachten de dertigste editie van het Valentijnsconcert plaats. Brassband De Bazuin Oenkerk viert een dubbel jubileum: behalve dat het Valentijnsconcert dertig jaar bestaat, staat dirigent Klaas van der Woude ook dertig jaar voor de brassband.

De chemie tussen band en dirigent is nog steeds niet uitgewerkt. Het Valentijnsconcert mag rekenen op grote belangstelling.

Geschiedenis

De Bazuin Oenkerk organiseerde al een aantal jaren concerten in februari, toen hier in 1988 voor het eerst de naam ‘Valentijnsconcert’ aan werd verbonden, met als boodschap het bieden van een muzikaal geschenk. Het concept bleek een groot succes: een licht programma waarbij zowel de meest kritische brassbandkenner als de ongeoefende luisteraar aan zijn trekken komt. Met een programma dat altijd vernieuwend is en prettig in het gehoor ligt, vervult de Bazuin Oenkerk in Friesland een voorbeeldrol voor de amateurmuziekwereld.

In 1988 vond het Valentijnsconcert plaats in het kerkje in Oentsjerk. Na een aantal jaren bleek één concert niet meer voldoende en werd besloten om er een tweede concert aan toe te voegen. Het publiek stond al vanaf 18 uur in de rij om een mooie plek in de kerk te bemachtigen. In 2009 werd besloten om het concert te verplaatsen naar Schouwburg de Lawei.

Uiteenlopende gastsolisten

De eerste solisten die de Bazuin wist te verbinden aan het Valentijnsconcert, waren The Childs Brothers , twee uit Engeland afkomstige broers die op hun euphonium virtuoze en acrobatische toeren uithaalden. Daarna vonden verschillende Engelse brassbandsolisten hun weg naar Oentsjerk. Ook talent van eigen bodem was soms gastsolist: bas-trombonist en oud-Bazuinlid Brandt Attema, trombonist Yvan Meylemans en saxofoniste Femke IJlstra.

Met de overstap naar de Lawei, en de mogelijkheden van dit theater, is gekozen voor een nieuwe koers. De koperblazers maakten plaats voor artiesten als Jan Vayne, het Rosenberg Trio, Brigitte Heitzer, Valentina Toth, Iris Kroes, Fardau van der Woude, Oedo Kuipers, Ruben Hein, Wouter Hamel, Ellen ten Damme, Tony Neef, Karin Bloemen en dit jaar Leona Philippo.

Klaas van der Woude

Denk je aan de Bazuin Oenkerk, dan denk je natuurlijk aan dirigent Klaas van der Woude, al dertig jaar een gouden combinatie. Klaas van der Woude is de drijvende kracht achter het artistieke gedeelte van het Valentijnsconcert. Ieder jaar verrast hij het publiek met een hoogstaand programma. De meeste arrangementen maakt de dirigent zelf, sinds een aantal jaren soms samen met zijn zoon Titus.

Zowel brassbandliefhebbers als cultuur- en muziekliefhebbers willen het niet missen. Kaarten à € 20 zijn verkrijgbaar bij de kassa van de Lawei: www.lawei.nl of 0512-335050. Aanvang: 20.00 uur.