Bauke en Campell in dorpshuis 't Bynt

BOORNBERGUM - Het muzikale duo Bauke van der Woude & Campbell Forbes treedt zondag 29 januari van 15.00 tot 18.00 uur op in dorphuis 't Bynt in Boornbergum.

Bauke uit Dokkum, Campbell van de Bahama’s, zingen in het Fries en Stadsfries. Over vroeger, nu, over de kleinkinderen, het voorjaar, de school van toen, fitness, de liefde, het leven waarom ze beide Fries zijn…en ga zo maar door.

Zelfgemaakte en herkenbare liedjes recht uit het hart en met overtuiging gebracht. Vaak vrolijk en met humor, soms kritisch of ernstig. Van flinterdun tot spijkerhard. Het leven gaat aan u voorbij. Een luisterprogramma dat u op het puntje van uw stoel houdt.

Met kleine anekdotes praten ze het aan elkaar. Zo komt u ook het nodige te weten over de beide mannen. Hoe hebben ze elkaar hebben gevonden, wat Campbell vond van Bauke ’s werk als politieman en wat Bauke vindt van Campbell’s werk in de zorg en nog veel meer…

Bauke & Campbell...muziek om naar te luisteren.