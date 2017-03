Barrelhouse en Stappen als Toen in Iduna

DRACHTEN - Na veertig jaar cluboptredens, festivals, twee tournees met Albert Collins en voorprogramma’s zoals bij BB King in Frankfurt heeft de Nederlandse bluesband Barrelhouse nog steeds dezelfde energie, intimiteit en vitaliteit als bij de eerste optredens. De band is op vrijdag 24 maart te zien in Poppodium Iduna.

Met het nieuwste album 'Almost There' op zak, één van de meest persoonlijke documenten die de band ooit maakte, komt Barrelhouse naar Iduna.

Barrelhouse heeft een imposante reputatie opgebouwd en werd in 2012 opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame, net als bijvoorbeeld Cuby & the Blizzards en Brainbox. Met frontlady Tineke Schoemaker en haar unieke bluesy stem, is de band een bekende in de (inter)nationale bluesscène. Wat hen als band uniek maakt is de manier waarop er wordt samengespeeld: met z’n zessen spelen, naar elkaar luisteren, op elkaar reageren. Het concert begint om 20.30 uur.

Poppodium Iduna houdt zaterdag 25 maart het regelmatig terugkomende en succesvolle event ‘Stappen als Toen’! Deze dans- en muziekavond grijpt terug naar de illustere jaren ’80 en ’90. DJ Okky neemt vanaf 21,00 uur uur plaats achter de draaitafels en trakteert het publiek op de beste alternatieve hits van de jaren tachtig en negentig. De zaal is open van 21.00 tot 03.00 uur.