Authenticiteit zonder oorspronkelijk zelf

DRACHTEN - Op dinsdag 17 januari organiseert het Filosofisch Café Drachten zijn vierde avond van dit seizoen. Een lezing wordt verzorgd door dr. Jan Bransen. De bijeenkomst vindt plaats in de Brede School De Drait in Drachten (Flevo 186-194) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt € 8,50 (inclusief consumpties). Jongeren betalen € 5,00.

Het lijkt een belangrijk, modern ideaal: authentiek zijn. Jezelf zijn. Maar wat betekent het? Daar gaat deze lezing over. En de stelling die verdedigd zal worden is dat we het idee van een 'oorspronkelijk zelf' moeten verwerpen om helder na te kunnen denken over wat het betekent om echt onszelf te kunnen zijn. Juist het idee van zo'n vaste kern, zo'n diep oorspronkelijk zelf, zit een helder begrip van wat het wil zeggen om jezelf te zijn in de weg.

Jan Bransen (1958) is hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij schreef Word zelf filosoof (2010), Laat je niets wijsmaken (2013), Je brein of je leven (2014) en Wie ben ik dan? (2015).