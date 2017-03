Amélie concert in de Lawei

DRACHTEN - In een concert dat op zaterdag 25 maart vanaf 20.00 uur in de Kleine Zaal van De Lawei plaatsvindt, speelt de muziek uit de film Amélie een belangrijke rol. De soundtrack van die film is heel bekend geworden. Opvallend is daarbij dat veel Amélie melodieën, die inmiddels klassiekers geworden zijn, op accordeon gespeeld worden.