Alzheimercafé Drachten gaat over ‘reminiscentie’

DRACHTEN - Dinsdag 11 april 2017 bent u weer van harte welkom in het Alzheimercafé in Drachten. Het thema van deze avond is ‘reminiscentie’.

Reminiscentie bestaat uit het bewust ophalen van herinneringen. Door middel van bijvoorbeeld verschillende materialen, muziek en foto’s worden herinneringen gestimuleerd bij betrokkenen met dementie en kunnen zij hierover vertellen.

Voor deze avond moeten bezoekers iets persoonlijks meenemen dat prettige herinneringen oproept. U of uw partner kan hier over iets vertellen en delen met de aanwezigen.

Onder leiding van Grietje Albada en de vrijwilligers van het Alzheimercafé ontstaat een inspirerende en gezellige avond.

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. We praten met elkaar over de dingen die we meemaken, wisselen ervaringen uit over dementie en mogelijkheden voor hulp- en dienstverlening. Elke keer staat een onderwerp centraal, vaak is er een spreker. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Het programma duurt ongeveer twee uur. Kom gerust eens kijken, de toegang is gratis. Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Het Alzheimercafé vindt plaats in @Holdert, Van Knobelsdorffplein 121 in Drachten. De avond is van 20.00 tot 21.30 uur; de zaal gaat open om 19.30 uur. De toegang is gratis.