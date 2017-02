Alzheimercafé Drachten

Dinsdag 14 februari wordt er een Alzheimercafé gehouden in @Holdert in Drachten. Het thema van deze avond is 'mentorschap'. Wanneer iemand door dementie niet meer zelf zijn of haar belangen kan behartigen kan bewindvoering en/of mentorschap uitkomst bieden.

Marie-Louise van der Schoot-de Jongh van Mentorschap Noord en Jaco van de Wal van Bewindvoering Wolvega komen deze avond over dit onderwerp vertellen. Ook is er ruimte voor vragen.

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Elke keer staat een onderwerp centraal, vaak is er een spreker. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Het programma duurt ongeveer twee uur en de toegang is gratis. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.