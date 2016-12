Afscheidsconcert Pink Faces in Iduna

DRACHTEN - Pink Floyd Tribute band Pink Faces stopt ermee en geeft vrijdag 23 december 2016 zijn afscheidsconcert in Poppodium Iduna in Drachten.

Nog één keer zullen de heren van Pink Faces een ode brengen aan de legendarische band Pink Floyd. Vaste kern van Pink Faces zijn lokale helden Jos Harteveld en Eddie Mulder, ook bekend als Two Faces. Beide muzikanten hebben als lid en ex-lid van het Friese Pink Floyd Project veel ervaring opgedaan met de muziek van Pink Floyd.

Met Pink Faces gaan de mannen terug naar de roots van Pink Floyd, hetgeen waar het allemaal om draait, de muziek. Verwacht daarom geen grote showelementen maar een spetterende muzikale tribute waarbij met een kleine bezetting de nadruk op de sound wordt gelegd.

Natuurlijk ontbreken nummers van meesterwerken als Dark Side Of The Moon, The Wall en Wish You Were Here niet. Pink Faces gaat ook albums uit de beginjaren van Pink Floyd niet uit de weg; ze weten de klassiekers van de legendarische band op een verbazingwekkende manier te vertolken. Verwacht een show vol emotie, een uitgebreide setlist en de echte Floydiaanse sound. De zaal is open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 uur.