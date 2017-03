Roeivereniging De Dragt grijpt NL Doet aan als ‘open dag’

Aanstaande vrijdag en zaterdag is het 'NL Doet'

DRACHTEN - Aanstaande vrijdag en zaterdag gaan vele vrijwilligers aan de slag bij talloze organisaties in Nederland. Het is dan weer NL Doet. Ook roeivereniging De Dragt in De Wilgen doet mee. Voor hen is het een mooie gelegenheid om aan potentiele nieuwe leden te vertellen hoe hun verenging reilt en zeilt.

Bij de loods van roeivereniging de Dragt zijn de leden op zaterdag 11 maart van 13.00 tot 16.00 uur aan het klussen. Adres: Gaasterdjip 1 in De Wilgen. Belangstellenden die wel eens sfeer willen proeven, een kijkje nemen bij de roeivereniging, zijn van harte welkom. Je mag helpen bij het klussen in en om de loods, maar het is bij uitstek ook een gelegenheid om bij de leden te informeren hoe het is om te roeien in clubverband.

Welke techniek komt er bij kijken? Welke instructies krijg je? Hoe zien de wedstrijden er uit en wat valt er te vertellen over de vele tochten in binnen- en buitenland.

Roeien betekent sporten in de buitenlucht, alleen of met meerdere mensen in een boot, het hele jaar door. Het motto van de vereniging is ‘Plezier in het Roeien’. De ingang van het roeiterrein ligt tegenover de Biskopswei 16 , na de parkeerplaats even doorlopen achter de slagboom.

De Roeivereniging is niet de enige die de vrijwilligersdag aangrijpt om gezamenlijk het clubgebouw spik en span te maken. Ook Spijkerdorp in Drachten doet mee, de Kruidhof in Buitenpost en de Oudheidskamer in Drachtster Compagnie. Dit is maar een kleine greep uit de vele, vele organisaties die zich hebben aangemeld. Je vindt alle deelnemende organisaties, per gemeente gerubriceerd, op www.nldoet.nl