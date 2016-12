Winterwandeltocht in de mooie omgeving van Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG - Wandelsportvereniging de Trochsetters organiseert op zaterdag 14 januari de jaarlijkse winterwandeltocht.

De wandelaars lopen door een afwisselend landschap in de omgeving van Beetsterzwaag.

Deze keer gaan de langere routes door de bossen naar de Hemrik

Alle routes zijn geheel voorzien van pijlen. De deelnemers krijgen een routebeschrijving mee.

Start vanuit het Trefpunt van Talant aan de Wissel 1 in Beetsterzwaag. De starttijden zijn voor de 25 kilometer tussen 9.00 uur en 10.00 uur; voor de 15 kilometer tussen 10.00 uur en 12.00 uur; en voor de tien en vijf kilometer tussen 10.00 en 13.00 uur. Het startbureau sluit om 17.00 uur. Inlichtingen: info@trochsetters.com of www.trochsetters.com, 0512- 355211 of 515191.