Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor gezinnen met een ernstig ziek kind in Friesland?

GORREDIJK - ‘Een trouwe kameraad’, dat wil Stichting ZaZazorg zijn voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Zaza is de naam van het toegewijde kakkerlakvriendje van Pluk (uit Pluk van de Petteflet van Annie M.G.Schmidt).

Zaza-vrijwilliger Wilma Miedema: ‘Het is erg zinvol om een gezin te helpen/ondersteunen waar een ernstig ziek kind is. Belangrijk is dat de ouder(s) en eventueel andere gezinsleden de ruimte krijgen om even de accu op te kunnen laden, zodat ze zelf zoveel mogelijk de verzorging van hun eigen kind kunnen volhouden.’

Op zoek naar vrijwilligers

Een kind met een ernstige ziekte heeft een enorm effect op het leven en welbevinden van het hele gezin. Graag komt ZaZa in contact met vrijwilligers die deze gezinnen een paar extra handen bieden.

"Jij kunt een belangrijke rol vervullen voor deze gezinnen. Tijd, aandacht en ondersteuning zijn sleutelwoorden voor onze vrijwilligers. Van jouw aanwezigheid gaat een stimulerende werking uit naar het gezin, dat hieruit nieuwe moed en energie kan putten. ZaZa vrijwilligers komen bij het gezin thuis. Het contact met het gezin kan een enkele keer zijn, maar het kan ook meerdere keren betreffen over een langere periode."

"De werkzaamheden van ZaZa vrijwilligers is maatwerk. Zo kun je ingezet worden voor bijvoorbeeld boodschappen doen, koken, spelen met de kinderen, oppassen, een luisterend oor bieden of iets in de tuin doen. Als vrijwilliger word je geschoold om gezinnen met ernstig zieke kinderen te ondersteunen. Je verricht geen medische of verpleegkundige handelingen."



"Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Onze vrijwilligers zijn minimaal 1 dagdeel per week inzetbaar en hebben de intentie om zich voor langere tijd aan de stichting te binden. Je volgt een scholing, doet mee aan de werkbegeleiding en maakt deel uit van een enthousiaste groep vrijwilligers."

"Heb je belangstelling, laat het ons weten via de mail info@zazazorg.nl of vul het aanmeldformulier vrijwilligers in op www.zazazorg.nl bellen mag ook 06-29506653!"