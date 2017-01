Voorleesdagen met voorleessessie 'De kleine walvis'

BEETSTERZWAAG - Bij Bibliotheken Zuidoost Fryslân, dBOS scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is het feest tijdens De Nationale Voorleesdagen 2017. Deze dagen zijn speciaal gericht op kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en hebben tot doel om voorlezen aan kinderen tot zes jaar te stimuleren. Daarom organiseert de bibliotheek van woensdag 25 januari tot en met zaterdag 4 februari verschillende activiteiten op diverse locaties in Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf.

Jeugdbibliothecarissen krijgen bezoek van, of gaan op bezoek bij veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor een leuke en interactieve voorleessessie uit het Prentenboek van het Jaar 2017, De kleine walvis, geschreven en geïllustreerd door Benji Davies.

Ook op de dBOS-scholen (de Bibliotheek op School) gaan de leescoördinatoren aan het werk in de groepen 1 en 2. In de bibliotheek zelf krijgen peuters en kleuters die lid worden tijdens de Nationale Voorleesdagen het vingerpoppetje kleine walvis cadeau (zolang de voorraad strekt).

Waar gaat het boek De kleine walvis van illustratietalent Benji Davies over?

Boy woont aan zee met zijn vader en zes katten. Boys vader werkt als visser en is meestal de hele dag weg, waardoor Boy zich vaak eenzaam voelt. Als na een storm een kleine walvis aanspoelt, neemt hij die mee naar huis om in het geheim voor hem te zorgen. Eindelijk heeft hij een vriendje! Maar... walvissen kunnen toch niet wonen in een badkuip? Met dit boek beleven de kinderen hoe het is om een vriend te vinden, maar ook weer weg te moeten brengen.

Van voorlezen krijg je nooit genoeg!

Tijdens De Nationale Voorleesdagen staat het belang van voorlezen centraal. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen is de Prentenboek TopTien samengesteld, een selectie van de tien mooiste prentenboeken die het voorgaande jaar zijn verschenen. De bibliotheekmedewerkers zoeken graag mee naar een passend boek voor elk kind. Kinderen tot achttien jaar zijn gratis lid van de bibliotheek.