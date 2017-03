Voorjaarsconcert De Lofklank

URETERP - Zaterdag 18 maart is het jaarlijkse voorjaarsconcert van Brassband De Lofklank Ureterp. De Oerband, de jeugdband van Ureterp, zal onder leiding van Trienke Gietema ook een deel van het programma verzorgen. Hun optreden zal een try-out zijn voor het Gouden Spiker Festival waar zij in april aan mee gaan doen.

Daarnaast is het Popkoor TIjnje te gast. Dit vrouwenkoor staat onder leiding van dirigente Hirma Altena. Het koor zingt meerstemmige popnummers in veel verschillende talen. De luisteraar kan gaan genieten van nummers die de Lofklank en het popkoor afzonderlijk ten gehore zullen brengen. Daarnaast gaan ze gezamenlijk optreden.

Het concert zal plaatsvinden in kerkgebouw 'De Levensbron' aan de Feart 85 in Ureterp en begint om 20.00 uur. Toegangskaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via 06-46474503 of janwendy@home.nl en kosten 6,00. Kaarten aan de zaal zijn 7.50 euro en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Volg de Lofklank of de Oerband op Facebook of op de nieuwe website delofklank.nl.