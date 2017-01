Nieuwjaarsconcert

BEETSTERZWAAG - Het Tsjochcafé in het Zalencentrum De Buorskip te Beetsterzwaag is op zondag 22 januari aanstaande in het kader van de 'zondagmiddagactiviteiten' open voor het traditionele Nieuwjaarsconcert. Deze keer wordt het programma verzorgd door de muzikanten van HawaR en de Hapsnurkers.

Bekend in de wijde omgeving met hun Ierse en andere Keltisch gerelateerde folk zijn de mannen van HawaR. Stuk voor stuk inspirerende en enthousiaste muzikanten, die al 28 jaar samen spelen.



Dan zijn er de Hapsnurkers, een eigenzinnige Opsterlandse band met 60/70'er jaren-repertoire afgewisseld met eigen en instrumentale nummers. De muzikanten van deze band hebben hun sporen in de muziek, van swingende folk tot bruisende blues, ruimschoots verdiend. Hierbij bent u uitgenodigd, de entree is gratis, maar er wordt wel, om de kosten enigszins te dekken, 'met de pet rondgegaan'. Aanvang 16.00 uur. De zaal is open vanaf 15.30 uur.