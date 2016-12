Nieuwjaarsconcert

BEETSTERZWAAG - Zaterdag 7 januari geeft muziekvereniging Euterpe een nieuwjaarsconcert. Samen met de mannen zangvereniging Mnnnzngvrngng uit Beetsterzwaag wordt het nieuwe jaar muzikaal ingeluid. Met een variëteit aan muziek zorgen de muzikanten en de zangers voor een afwisselend programma. Het concert is in de Ontmoetingskerk in Beetsterzwaag en begint om 20.00 uur. De entree is gratis.