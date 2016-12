Lezing over radio vossenjagen

BEETSTERZWAAG - De radiozendamateurclub van de Veron-afdeling 'A 63 De Friese Wouden' organiseert op dinsdag 6 december weer de maandelijkse ledenavond voor leden en belangstellenden. Om 19.30 uur komen Dick Fijlstra PA0DFN en Hans Bos PA0JBG naar de Buorskip te Beetsterzwaag om te vertellen over hun bijzondere hobby binnen de amateur-radiowereld, radio-vossenjacht.

Een radio-vossenjacht (ook gewoon vossenjacht genoemd of amateur-radiopeilen en ARDF naar de Engelse uitdrukking Amateur Radio Direction Finding) is een behendigheidsspel. Het is de bedoeling om een radiozender uit te peilen door een radio-ontvanger voorzien van een veldsterktemeter en een richtantenne of een echte professionele radiorichtingzoeker, een landkaart en kompas.

Beide heren gaan vertellen over de historie, soorten vossenjachten, anekdotes over vossenjagen en de organisatie van een jacht. Wat komt er allemaal bij komt kijken? Zenders, ontvangers en antennes, de uitrusting en het plezier, dat je met deze technische sport buiten in de natuur kunt beleven.

De ledenavond is op de eerste dinsdagavond van de maand in zalencentrum De Bourskip te Beetsterzwaag. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open om 19.00 uur.