Kunstwedstrijd in het teken van De Stijl

BEETSTERZWAAG - De organisatie van het Kunstweekend Beetsterzwaag maakt zich op voor een evenement dat plaatsvindt op 1 en 2 juli. Het thema is De Stijl, in navolging van het landelijk thema. Deze kunststroming betekende 100 jaar geleden de oerknal voor het modernisme in Nederland.

Evenals vorig jaar roepen de initiatiefnemers beeldend kunstenaars, zowel professionals als amateurs, op zich door de Stijl te laten inspireren en een kunstwerk te maken. Dit kan een schilderij, een beeldhouwwerk, een foto of tekening zijn.

De ingezonden werken zullen op 1 en 2 juli tijdens het Kunstweekend Beetsterzwaag worden geëxposeerd in Huize Lyndenstein.

Een driekoppige jury, met onder meer Paulo Martina van Museum Dr8888, buigt zich over de inzendingen (anoniem).

Er zijn vier prijzen te winnen waaronder een plekje in Museum Opsterlân, een beeldhouwwerkje beschikbaar gesteld door Lanterfanter Henk de Boer en twee lessen bij beeldend kunstenaar Jannes Kleiker. De publieksprijs is een fraai geïllustreerd boek over de Stijl.

De beoordeling van de inzendingen en de prijsuitreiking zal op zondag 2 juli in de namiddag plaatsvinden in Huize Lyndenstein.

Inschrijving kan tot 31 maart 2017 door een mailtje te sturen naar Japke Weij japke.weij@gmail.com. Kijk voor de voorwaarden bij www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl.