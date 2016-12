Foto-expositie van Else Maria van der Meulen bij galerie Aepos

NIJ BEETS - Fotograve Else Maria van der Meulen wil bezoekers verwonderen met haar nieuwste foto-expositie ‘Kijk en verwonder’. Haar fotowerken zijn van 19 januari tot 1 mei te bezichtigen bij Galerie Aepos in Nij Beets.

Fotograferen is voor Else Maria spelen met licht, lijnen en diepte. ‘Kijk en verwonder’ slaat voor haar op hoe ze naar de wereld om zich heen kijkt, interpreteert en ontdekt: “Het is voor mij een uitdaging om hele kleine dingen om ons heen te maken tot iets groots, of juist in een landschap te spelen met lijnen om zo het hele grote te vatten in één beeld.” Het grote geheim achter haar bijzondere fotowerken: “Zonder plan vooraf er met de camera op uit gaan; vooral om je heen kijken en je verwonderen!”

Het adres van de galerie is Dorpsstraat 10 in Nij Beets. Kijk voor informatie over openingstijden op www.galerieaepos.nl.