Henk Kroes geeft lezing in Ureterp

URETERP - Henk Kroes uit Boazum mag zich in de schaatswereld een gelukkig man noemen. Vier Elfstedentochten heeft hij op zijn naam staan. De man van de beroemde woorden ‘It giet oan’ is op donderdag 19 januari 2017 te gast in de St Piter in Ureterp.

De Elfstedentochten zijn stuk voor stuk legendarisch. Ouderen kennen nog de barre omstandigheden van 1963, jongere ouderen herinneren die van 1985, 1986 en 1997. Die vier hebben een gemene deler en wel Henk Kroes. De eerste tocht reed Kroes zelf totdat hij in Franeker van het ijs werd gehaald. Geen schande. Slechts 1 procent van de deelnemers heeft de eindstreep gehaald. De drie ‘tochten der tochten’ erna organiseerde hij als voorzitter van de Vereniging De Friese Elfsteden.

Zoals de titel ‘Mijn Elfstedentocht’ verraadt, houdt Kroes een persoonlijk verhaal over zijn Elfstedentochten. Met oude filmbeelden, foto’s, feiten en anekdotes. Wie deze avond uitsluitend barre omstandigheden vreest: de kachel in de kerk brandt.

De lezing in de historische St Piter op het Selmien in Ureterp, die voor iedereen toegankelijk is, begint om 20.00 uur. In de toegangsprijs van vijf euro is een consumptie inbegrepen.