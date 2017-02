Wianda Keizer exposeert in Wergea

WERGEA - Wianda Keizer exposeert van 25 februari tot en met 26 maart in Atelier lll, de Skuorre 3 in Wergea.

Wianda Keizer maakt ruimtelijk werk. Het zijn abstracte werken met een focus op de lijn, vaak de lijn van de horizon, maar ook de repeterende lijnen van bijvoorbeeld bomen in het bos. Haar manier van werken is intuïtief: uitgaande van materiaal en idee groeit het beeld naar zijn uiteindelijke vorm.

Ze gebruikt de meest uiteenlopende materialen waar ze mee 'speelt' tot er een beeld is ontstaan dat zijn materiaal overstijgt. Het zijn subtiele werken, met een streven naar eenvoud. Materialen zoals papier, glas, touw, rubber, draad en kaarsvet gecombineerd met sterk en hard materiaal als ijzer of beton en soms hout wordt gebruikt.

Voor buiten ontstaan robuustere, heldere beelden, vaak van Cortenstaal in combinatie met beton. Voor speciale plekken maakt ze installaties die ingaan op de plek qua vorm, geschiedenis of sfeer.

Voor meer informatie zie haar website: www.wiandakeizer.nl