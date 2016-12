Start van muziek-luistergroepen

LEEUWARDEN - Op vrijdagmiddag 6 januari is er in de bibliotheek in Leeuwarden een bijeenkomst voor de start van muziek-luistergroepen. Deze groepen bespreken muziekstukken aan de hand van muziekfragmenten en discussievragen.

De vragen en fragmenten maken deel uit van muziek-luisterwijzers die door deskundigen van de landelijke organisatie Senia zijn ontwikkeld. Een muziek-luistergroep komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar. Thuis bereiden de deelnemers de bijeenkomst voor aan de hand van CD’s en filmpjes op internet. Voorbeelden van muziekstukken op de Senia-muzieklijst zijn 'de Goldbergvariaties' van Johann Sebastian Bach en 'de Liederencyclus Winterreise' van Franz Schubert, zie verder www.senia.nl.



Als u belangstelling hebt of eens wilt horen wat muziek-luistergroepen inhouden, bent u welkom op vrijdag 6 januari om 14.00 uur in Bibliotheek Midden-Fryslân, vestiging Leeuwarden, Wirdumerdijk 34. Aanmelden van te voren is niet nodig. Bent u verhinderd maar hebt u wel belangstelling, meld dit dan bij Stichting Senia, via info@senia.nl.