Internationale collectie uit Ferwert

Kerststallen van papier in De Schierstins

FEANWALDEN/LEEUWARDEN – De Schierstins exposeert van 13 december tot en met 8 januari een grote hoeveelheid papieren kerststallen uit de collectie Den Dulk/Van der Zwet. Tegelijkertijd is er een expositie van de grootste kerststal van Europa uit dezelfde collectie in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden.

Bezoekers van een van beide musea krijgen korting als ze ook de expositie op de andere locatie bezoeken. In verband met deze samenwerking is de Schierstins tijdens de Kerstvakantie ook maandags geopend.

De in Ferwert wonende Roel den Dulk en Fred van der Zwet hebben in de loop der jaren een indrukwekkende verzameling bouwplaten, driedimensionale uitklapkaarten en popup-boeken van kerststallen verzameld. Het gaat om bijna 500 exemplaren. En daarnaast hun enorme diorama met 1700 figuren, dat te zien is in het Natuurmuseum in Leeuwarden.

De collectie bevat ontroerende, kunstzinnige, maar ook humoristische en politiek getinte stallen en kerstgroepen. De bouwplaten (voor jong en oud) waren in het verleden bedoeld als alternatief voor de vaak kostbare houten en gipsen kerstgroepen die in de kerken en bij de beter gesitueerden thuis werden opgesteld.

Ook platen te koop

Maar ook vandaag de dag worden, onder andere in Tsjechië, nog veel bouwplaten van kerststallen uitgegeven, zelfs kerstgroepen met meer dan honderd figuren. Bijzonder trots zijn Den Dulk en Van der Zwet dat hun verzameling ook een aantal zeer oude uitklapstallen en uit karton gestanste kerststalfiguren bevat. De papieren stallen komen uit veel verschillende landen, zoals Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Italië, Scandinavië en de Verenigde Staten. Bij de expositie zullen voor de liefhebbers ook bouwplaten en uitklapkaarten van kersttallen te koop zijn.

Speurtocht voor kinderen

Voor kinderen is in De Schierstins een speurtocht langs deze expositie gemaakt. Informatie over de verzamelingen van Fred van der Zwet en Roel den Dulk is ook te vinden op hun website www.kerststalinfriesland.nl. De Schierstins is de gehele week open van 13.30-17.00 uur, met uitzondering van Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.