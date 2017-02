‘Halbertsma’ bringt sjongspul ‘Ik haw in dream’

WERGEA – Toanielferiening ‘Halbertsma’ út Wergea bringt, fanwege it 145-jierrich bestean, in ‘spektakelstik’, de musical ‘Ik haw in Dream’, basearre op ferskes fan de ferneamde Sweedske band ‘ABBA’. Der dogge sa’n sechtjin spilers mei, der is in band fan seis man plus trije achtergrûnsjongeressen en dan binne der noch tsientallen oare frijwilligers.

It ferhaal spilet him ôf op in Gryks eilân. In frijgeselle Amerikaansk frou (spile troch Christine de Boer) hat dêr in hotel. Har dochter (in rol fan Fardau de Jong) sil hast trouwe. Dy dochter wit net wa’t har heit is. Sy noeget in hiel soad minsken út foar de brulloft, ûnder oare trije eardere freonen fan har mem. Ien fan dy manlju soe wolris har heit wêze kinne. Soks ropt fansels spannings op.

Al sûnt oktober wurdt der repetearre. De rezjy is fan Theo Smedes, de Frysktalige bewurking is fan Sietske de Boer út Wergea. De spyldata binne: freed 24 en sneon 25 febrewaris, freed 3 en sneon 4 maart en freed 10 en sneon 11 maart, yn De Bidler yn Wergea. Fia de webside www.ikhawindream.frl kin men fan 8 febrewaris ôf kaarten bestelle.