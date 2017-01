Film Café Wergea

WERGEA - Net als die in Burgum vertoont ook het Film Café Wergea de film 'Rams'. Op 20 januari is deze IJslandse film te zien in Us Doarpshûs aan de Nieuwe Weg 5, vanaf 20.20 uur.

Ogenschijnlijk is de lucht boven de afgelegen vallei in IJsland zwanger van gezapigheid. De rammencompetitie is in volle gang, en dat gaat met veel luidruchtige gezelligheid gepaard. Ruw manvolk met ferme baard viert uitbundig feest. Kiddi, de oudere broer van Gummi, komt als winnaar uit de bus, wat tot jaloezie leidt bij zijn op de tweede plaats geëindigde broer. De broers hebben al veertig jaar geen contact meer, totdat Gummi zijn broer bij de autoriteiten aangeeft vanwege symptomen van scrapie (schapenziekte) bij diens prijswinnende rammen.



Vanzelfsprekend is Kiddi razend op de klikspaan, en ook het dorpje is volledig in rep en roer. Scrapie is immers een besmettelijke ziekte. Autoriteiten besluiten dat alle rammen in het dorpje en masse een kopje kleiner gemaakt dienen te worden. De beide broers verzetten zich ieder op hun eigen manier: Kiddi met zijn geweer en Gummi met zijn verstand. Om het gevecht met de autoriteiten te kunnen winnen en hun dierbare schapen te redden, moeten de broers echter wel samenwerken. 'Rams' was de grote hit op het Noordelijk Filmfestival van 2015. Entree € 7,50 (inclusief kopje koffie/thee).

Wie op de hoogte wil blijven van het programma van Film Café Wergea kan een mailtje sturen naar filmkafebagdad@gmail.com.