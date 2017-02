'De Turist' snijdt taboe aan, film kijken in Filmkafé Bagdad

WERGEA - Filmkafé Bagdad draait op vrijdag 17 februari om 20.30 uur de film ‘Turist’ in ‘Us Doarpshûs’ aan de Nieuwe Weg 5 in Wergea. Entree € 7.50 (incl. kopje koffie/thee).

Regisseur Ruben Östlund snijdt een enorm taboe aan in zijn film Turist. Hoe kun je als man nog verder als je je gezin op het beslissende moment in de steek hebt gelaten? Er vallen geen echte slachtoffers in Turist, maar bovenstaande pijnlijke waarheid komt wel hard aan bij Tomas (Johannes Kuhnke), Ebba (Lisa Loven Kongsli) en de kinderen.

Ze zijn op skivakantie in de Alpen en drinken iets op het terras wanneer ze opeens een enorme lawine op zich af zien komen. Het gaat gelukkig goed. Alleen…‘Waar is papa gebleven?’ Papa is al eerste weggerend. Op de video zie je hem zelfs in blinde paniek iemand omver duwen.



Al is Turist ook erg grappig, Östlund analyseert heel scherp hoe door zo’n gebeurtenis opeens alle zekerheden wegvallen: over je veiligheid, over je partner, je geschiktheid voor het ouderschap, jezelf… Tomas en Ebba doen hun best om het incident achter zich te laten, maar dat blijkt heel, heel erg moeilijk. Wat Turist vooral zo sterk maakt is dat Östlund ook echt iets te melden heeft. Leven we niet allemaal met angst? En hoe zeker zijn we ervan dat we die altijd de baas blijven? Pijnlijke discussie achteraf gegarandeerd.

Turist kreeg een Golden Globe-nominatie voor Beste Buitenlandse film.