Avondvullend programma met beste korte films van Shortcutz tijdens Media Art Festival

Media Art Friesland presenteert samen met het Leeuwarder filmplatform Gewoon Reservoir Dogs maken en het Amsterdamse initiatief Shortcutz een avond vol short films. Het beste van Shortcutz wordt woensdag 14 december om 20.00 uur vertoond in het café van de Westerkerk.

De korte films zijn gemaakt door Nederlands filmtalent en geselecteerd voor de National Audience Awards door een jury van mensen uit het vak. Van experimenteel werk tot fictie of docu's. Bezoekers kunnen stemmen op de beste short film van 2016.

Shortcutz Amsterdam geeft aanstormend filmtalent wekelijks de kans op hun films te promoten. Sinds dit jaar werkt Shortcutz samen met lokale platformen om de selectie voor de National Audience Awards in het hele land te vertonen. De zeven beste films van het jaar worden gekozen door een jury die onder andere bestaat uit Rutger Hauer, Eddy Terstal, Jan Harlan (producer van o.a. Full Metal Jacket, The Shining) en Tygo Gernandt.

Gewoon Reservoir Dogs maken is een filmplatform uit Leeuwarden dat film- en beeldmakers uit Friesland en omstreken bij elkaar brengt en verbindt. Het nodigt makers uit om in een informele setting te vertellen over hun werk en hun proces en geeft andere filmmakers en geïnteresseerden de kans om vragen te stellen en te netwerken.