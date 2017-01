Apollo Ensemble

LEEUWARDEN - Het Apollo Ensemble viert op vrijdag 3 februari in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden zijn vijfentwintigjarig bestaan met een jubileumconcert en de presentatie van de cd Het hoofd van Haydn. Het album wordt uitgebracht in combinatie met de gelijknamige roman van Theun de Vries, die speciaal voor deze gelegenheid in een beperkte oplage opnieuw wordt uitgegeven. Het Apollo Ensemble speelt, naast werken van Joseph Haydn, samen met fortepianiste Marion Boshuizen onder meer het negende pianoconcert van Mozart.

Op de cd staan Haydns Symfonie nr. 26, Symfonie nr. 44 (Trauer Symfonie) en Symfonie nr. 49. ”Deze sublieme symfonieën uit zijn vroege periode vormen de basis voor al zijn latere werken. Ook componisten als Beethoven en Mozart hebben zich er door laten inspireren”, vertelt Thomas Oltheten, fagottist en oprichter van het Apollo Ensemble. “Er zit een enorme drive in. Emoties en gevoelens volgen elkaar in hoog tempo op. Van lieflijk en teder tot stormachtig en wanhopig. Het langzame deel van de Trauer Symfonie gaat over de schoonheid van het leven en de onafwendbaarheid van de dood. Maar ook over het cyclische dat altijd maar voortduurt. Als ik Haydn speel voel ik me deel van een groter geheel.”

Haydn, doorgaans kritisch over zijn eigen composities, voelde zich zo verbonden met de Trauer Symfonie dat hij wilde dat het op zijn eigen begrafenis uitgevoerd zou worden. Echter toen de Oostenrijkse componist in 1809 overleed viel Napoleon Wenen binnen en werd Haydn overhaast begraven zonder zijn geliefde werk. Ook toen hij jaren later een officiële herbegrafenis kreeg werd zijn laatste wens niet vervuld. Wel bleek toen zijn hoofd te zijn gestolen. Dit beroemde verhaal inspireerde schrijver Theun de Vries in 1988 tot het schrijven van de historische thriller Het hoofd van Haydn, over het onderzoek naar de verdwijning.





Voorafgaand aan het concert is er een gratis lezing door Rudolf Nammensma, om 19.15 uur.