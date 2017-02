Verhalentocht in Oudwoude

OUDWOUDE - Oudwoude kent nogal wat verhalenvertellers. Het dorp heeft ook enkele karakteristieke panden. Deze combinatie is de basis voor de verhalentocht 'Aldwâld op'e praatstoel.' Een tocht langs monumentale woningen, waar de vertellers een verhaal vertellen.

Op zaterdag 11 februari wordt de tocht gehouden. Om 14.00 uur is de start in het MFC Hústerwâld, de Wygeast 14 in Oudwoude. Het programma eindigt rond 17.30 uur.

Er zijn twee routes: de Wygeast en de Foarwei. De deelnemers kunnen één van beide routes lopen. De tocht voert langs vier panden, waar steeds één van de vertellers het verhaal houdt. Enkele panden die in de route zijn opgenomen, zijn de oudste zaalstins van Fryslân Allemastate, de voormalige Van Heemstraschool, de oude Pastorije, de Spoekepleats en het boerderijtje op Wygeast 55.

De vertellers zijn Flip Möllenkramer, Aren Vroegindeweij, Hennie Dijk-Stel, Andreas Schelfhout, Bearn Bilker, Elly Kuipers-Feenstra, Auke de Boer en Reinder Postma, allen inwoners van Oudwoude. De verhalen gaan over de historie van het pand, over een opmerkelijk persoon of over een episode uit de geschiedenis van het dorp of de omgeving.

De kosten bedragen 4 euro per persoon. Opgeven kan via praatstoeloudwoude@gmail.com.

De kaarten kunnen dan op 11 februari vanaf 13.30 uur afgehaald worden in MFC Hústerwâld in Oudwoude. Meer informatie is te vinden op de website: www.husterwald