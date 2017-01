Toneelvereniging Westergeast speelt in Westergeast en Wâlterswâld

WESTERGEAST - Al maanden zijn de spelers van Toneelvereniging De Bûnte Houn aan het oefenen. Nog even en dan mogen ze weer! Dit jaar komen ze met een Friese comedie 'Bakhuzen is gjin New York' (oorspronkelijke titel: Luxury Cruise van Fred Carmichael; in het Fries vertaald door Gurbe Dijkstra).

De spelers nemen u mee aan boord om het wel en wee te aanschouwen van zeven passagiers op een luxe cruiseschip tijdens een reis rond de wereld.

Allemaal verschillende mensen met elk hun eigen verhaal. Alle passagiers worden op hun wenken bediend door de stewards Louise en Arturo. Zij hebben al snel in de gaten wat er zich echt afspeelt in elke hut. Het stuk is soms dolkomisch, dan weer ontroerend, met af en toe een vleugje drama. Ideale ingrediënten dus voor een gezellig avondje uit.



De voorstellingen beginnen om 20.00 uur op 3 en 4 februari in MFC De Tredder in Westergeast en 10 februari in dorpshuis De Nije Warf in Wâlterswâld. Kaarten kosten in de voorverkoop 7,50 euro, aan de zaal 1 euro meer. Kaarten Westergeast: Ymkje Hania, 0511-445474; kaarten Wâlterswâld: Daniëlle Hoekstra, 0511-423075. Meer informatie kunt u vinden op de Facebooksites: ‘Toneel Westergeest’ en ‘Nije Warf’ en op de website: www.nijewarf.nl