Standhouders Pinksterfeest

VEENKLOOSTER - Na het succes van vorig jaar organiseert Pinksterfeest Veenklooster opnieuw een grote en veelzijdige markt op Pinkstermaandag 5 juni. Voor de markt is de organisatie op zoek naar standhouders.

Dit kunnen hobbyisten, ambachtslieden en kunstenaars zijn, maar ook Goede Doelen-organisaties en evangelische (boek)winkels zijn welkom. Men kan zich aanmelden via de website: pinksterfeest.com/pinksterplaza

De markt is een onderdeel van Pinksterplaza, dat voor de tweede keer op Pinkstermaandag plaatsvindt. Naast de markt is er de hele middag muziek, een Bezinningsroute in het bos, en kinderspelen.