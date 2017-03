Speelgoed- en kinderkledingbeurs Kollumerzwaag

KOLLUMERZWAAG - Zaterdag 8 april 2017 zal dorpshuis de Trije Doarpen in Kollumerzwaag weer omgetoverd zijn tot een grote kinderkleding- en speelgoedwinkel. Iedereen die kinderen heeft in de kledingmaten 50 - 176 kan te kust en te keur in het grote assortiment kinderkleding, baby accessoires en speelgoed.