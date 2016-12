Opening nieuwbouw zeventien huurappartementen Kollum

KOLLUM - Op maandag 5 december 2016, ’s morgens om elf uur, wordt de opening uitgevoerd van de zeventien nieuwbouw huurappartementen aan de Halbertsmastraat in Kollum. Wethouder Jan Benedictus, die onder andere Volkshuisvesting in zijn portefeuille heeft, en Jeannette Dekker, directeur-bestuurder van Thús Wonen, gaan gezamenlijk de nieuwe naam voor het gebouw onthullen.

Begin april 2015 is begonnen met de bouw van zeventien levensloopbestendige appartementen en deze zijn in maart 2016 opgeleverd. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is in nauwe samenwerking met de gemeente Kollumerland c.a., Thús Wonen en Adema Architecten tot stand gekomen. In opdracht van Thús Wonen is het werk gerealiseerd door aannemer Kolthof uit Stiens.

De unieke ligging aan de doorgaande vaarroute van Kollum, aan de rand van het centrum, maakt de locatie bijzonder aantrekkelijk en biedt een perfecte woonlocatie voor huurders. In dit type woning kunnen bewoners ondanks een fysieke beperking zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De appartementen zijn inmiddels verhuurd en het enige wat nog ontbreekt is een naam voor het gebouw. De nieuwe bewoners zijn betrokken geweest bij het bedenken van de naam en de winnende naam wordt op locatie onthuld.