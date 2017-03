KAT spilet 'In Pompstasjon'

KOLLUM - Op freedtejûn 07 april en sneontejûn 8 april om 20.00 oere spilet Kollumer Amateur Toniel (KAT) it stik 'In Pompstasjon', in blijspul, yn fjouwer útkomsten, skrean troch Gildas Bourdet. It tonielstik wurdt spile yn de Colle yn Kollum, de seal is iepen fanôf 19.30 oere.