Joysingers met ‘Wie ben je?’ in Kollumerzwaag

KOLLUMERZWAAG - Gospelgroep The Joysingers brengt op zondag 29 januari een themadienst in de middeleeuwse hervormde kerk van Kollumerzwaag. Het thema is ‘Wie ben je?’. De dienst begint om 16.00 uur.

We zijn regelmatig op zoek naar ons zelf, naar wie we zijn en wat ons drijft. We zijn bezig met onze zorgen van alledag, hoe we er uit zien en wat we allemaal nog moeten. Maar deze dagelijkse beslommeringen leiden ons af van alles wat in het leven echt waarde heeft.

Hoe kijkt God naar ons? Voor een antwoord op die vraag moeten we in Zijn spiegel kijken. We vragen God om ons te herinneren aan wie we in Zijn ogen zijn. Daarover gaat deze themadienst van The Joysingers.



The Joysingers werden in 1980 opgericht in Oentsjerk. Het doel is nog steeds om met zang en muziek de inhoud van de Bijbel uit te dragen. De groep bestaat uit zo’n 35 leden en Ridzert Beetstra heeft de leiding. De liederen zijn in het Nederlands en Engels. Het koor zingt de meeste liederen samen; één of twee stukken worden solo door iemand gezongen. Het combo van The Joysingers bestaat uit pianiste Eline Brans en drummer Mark Stienstra. Als alles volgens plan gaat, komt de 29e ook een basgitarist mee.

De dienst wordt ondersteund door prenten op de beamer en iemand van het koor legt in het kort een stukje Bijbeltekst uit. De volgorde van het programma is net als in een reguliere dienst. Deze dienst is een initiatief van de Missionaire Werkgroep van beide PKN-kerken van Kollumerzwaag