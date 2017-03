Expositie ‘Langer Ljocht’ in gemeentehuis Kollum

KOLLUM – De Stichting Kunst Kollumerland (SKK) heeft een nieuwe expositie in het gemeentehuis in Kollum, onder de titel 'Langer Ljocht'.

Ieder jaar laat de SKK een regionale kunstenaar exposeren die op zijn of haar beurt het jaar daarop nieuwe collega’s introduceert of nieuw werk van een bekende kunstenaar laat zien. Koos vorig jaar Aafke Holman (schilderijen) voor Pyr Bosma (beelden), dit jaar kiest Pyr Bosma twee kunstenaars die nog niet eerder in het gemeentehuis exposeerden: Janine van Zeeland (schilderijen) en Bauke Terpstra (ruimtelijk werk). Ook is er werk van hemzelf te zien.

Janine van Zeeland heeft haar atelier in Kollumerpomp en laat zich inspireren door de dieren die daar in de weilanden leven. Schapen en zwanen, mollen, hazen en kraaien: afhankelijk van het seizoen komen ze in haar olieverfschilderijen voor. Kleur speelt soms een vervreemdende en soms een sfeerversterkende rol.

Bauke Terpstra woont en werkt in Warfstermolen. Hij toont zijn beelden, gecreëerd uit ruw en ongepolijst materiaal. Wat eens achteloos verloren, vergeten of afgedankt werd en in de berm of zee werd achtergelaten, krijgt een herwaardering in verrijkende objectvorm. Bauke Terpstra’s atelier is tot en met de maand juni iedere zondag te bezoeken van 11.00 tot 17.30 uur.

De expositie is te bezichtigen tot en met 5 mei 2017 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur). Het gemeentehuis is ’s middags gesloten, maar men kan wel de expositie bezichtigen op maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Op woensdag kan dit tot 19.30 uur.