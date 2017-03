De lente in met 'Natuurlijke Verbeelding' bij Galerie Noordvleugel

VEENKLOOSTER - Galerie Noordvleugel luidt de lente in met de nieuwe tentoonstelling “Natuurlijke Verbeelding”. De tentoonstelling wordt op zaterdag 1 april 2017 om 14.30 uur geopend door Geert Pruiksma (directeur Museum Nienoord in Leek). Bekende en nieuwe kunstenaars presenteren hun kunst aan het publiek.

Een van de nieuwe kunstenaars is Saskia Boelsums, beeldend kunstenaar en fotograaf. De woestheid van de landschappen die ze fotografeert doen soms denken aan schilderijen van Turner. Haar foto’s pakken je vast, en je blijft ernaar kijken.



Ook Ahmad Haraji exposeert voor het eerst in Galerie Noordvleugel. Hij is een realist en die invloed is terug te zien in zijn schilderijen van landschappen, portretten en stillevens. In de schilderijen van Ahmad is het spel van licht en schaduw te bewonderen, geïnspireerd door de schilderijen van oude muren van boomgaarden in zijn geboorteland Iran.



Niet nieuw maar altijd weer in staat je te verwonderen met zijn prachtige schilderijen is Paul Christiaan Bos. Hij stelt extreme eisen aan zijn werk. Het is dan niet zozeer de detaillering als wel vooral de kleur en het licht waar het om gaat.



Ook niet nieuw in Galerie Noordvleugel maar zeker een bijzondere kunstenaar is Patrick van der Linde. De indrukken van de vele reizen die hij gemaakt heeft naar onder andere Nieuw Zeeland, Japan, Korea, Guatemala, Mexico en Peru zijn terug te vinden in zijn schilderijen.

En tot slot, toont Galerie Noordvleugel werk van beeldend kunstenaar Romee Kanis. In haar bronzen beelden komen lichamelijkheid en innerlijkheid op bijzonder elegante wijze samen.

Kleasterwei 1 Veenklooster 0511-44236 www.galerienoordvleugel.nl. Openingstijden Dinsdags tot en met vrijdags van 13.00 tot 17.00; zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur.

Zwartbonte koeien van Ahmad Haraji. (Ingezonden foto)