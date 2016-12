Concert Wâldsang in Kollum

KOLLUM - Zaterdag 10 december 20.00 uur verzorgen leerlingen, ensembles en docenten van cultuurcentrum de Wâldsang een concert in de Maartenskerk in Kollum. De entree is gratis. Het belooft een zeer afwisselend concert te worden met optredens van het dwarsfluitensemble, slagwerkers, zangleerlingen en vrouwenkoor Canta Silva. Zij brengen in allerlei samenstellingen werken van de 16e eeuwse componist Thomas Morley tot de hedendaagse zangeres Adele. Ook Bach, Mozart, Lennon & McCartney en Michael Jackson zullen gespeeld worden.