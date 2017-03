Bloemen en behang in Veenklooster

VEENKLOOSTER - Galerie de Kuiperij opent het voorjaar met een unieke tentoonstelling. Klaartje Pander toont schilderijen uit de installatie ‘Aankleedkamer’, een combinatie van retro-behang en bloemen. Verder is er werk van Epko Cordél, Alie Plot en Marc Cahgall.

Naar aanleiding van een vast gegeven van behang, een tafel en een vaas met bloemen ontstond een serie schilderijen waarbij de vaas overgaat in het behang of de bloemen het patroon lijken te verstoren.

Daarnaast worden een aantal schilderijen getoond die voortvloeiden uit een opdracht en die beeldbepalend waren tijdens een pop-up-tentoonstelling bij De Wereld Draait Door. Deze schilderijen tonen het alledaagse leven aan boord van een schip.

Klaartje Pander transformeert in haar werk lelijke stukken uit haar omgeving zodat ze toch geniet. Zo verwerkt ze bijvoorbeeld een asfaltweg, afval, industriegebieden, of een flatgebouw dat het zicht op zee belemmert. In deze beelden zorgen juist de ‘storende elementen’ voor een spanning. Het resultaat is beeld waar de ‘lelijkheid’ zodanig in is verwerkt dat de kijker die spanning voelt.

Epko Cordél

Epko Cordél is een voorbeeld van altijd doorgaande ontwikkeling. Hij schildert vrijwel geen periode hetzelfde, zijn geest is altijd opzoek naar nieuwe invalshoeken en deze verwerkt hij in zijn schilderijen. Wat kan ik met de verf in relatie tot het object; vormt een altijd durende uitdaging voor hem. In zijn werk ontstaat langzamerhand vanuit het fijnschilderen een richting naar het abstracte.

Alie Pilot

Alie Pilot is vertegenwoordigd met objecten, samengesteld uit diverse materialen. Bij haar vormt het proces een uitdaging op zich. Dit staat dan ook centraal in haar werk, al denkend en doende en net zo lang doorgaand tot het de vorm is die ze zocht en het werk af is.

Galerie De Kuiperij heeft doorlopend werk van Marc Chagall in haar collectie.

Van 11 maart tot en met 15 april in Galerie De Kuiperij in Veenklooster. (www.galeriedekuiperij.nl).